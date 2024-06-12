Носила вбрання улюбленого фасону: розглядаємо образи Жаклін Кеннеді у Греції

20 січня 1961 року Джон Кеннеді склав присягу і став 35-м президентом США, а його дружина 31-річна Жаклін стала першою леді. Завдяки своєму стилю та пристрасті до історії та мистецтва вона полюбилася багатьом, про неї часто писали в пресі, описували образи, а також захоплювалися зачісками та прикрасами.

Але улюбленицею публіки вона завоювала не лише в рідній країні, а й за кордоном. Як перша леді Жаклін багато подорожувала і 1961 року — в перший рік на посаді — прибула до Греції.

У сонячній Греції перша леді провела кілька днів на початку літа. 11 червня вона зустрілася з тодішнім прем'єр-міністром Костянтином Караманлісом та відвідала стародавній храм Посейдона. Вигляд вона мала, як завжди, елегантний та досить гламурний, адже навіть оглядати руїни у спекотний день прийшла у сукні улюбленого фасону – з квадратним декольте та поясом на талії. На плечі сукню американки прикрашала брошка.

Жаклін Кеннеді та Костянтин Караманліс / Фото: Associated Press

На другий день, 12 червня, вона оглядала Парфенон, а супроводжувала її вже дружина прем'єр-міністра – Амелія Караманліс. На Жаклін знову була сукня-футляр, яку вона носила у поєднанні з невеликою сумкою та перлинними намистами. На її плечі знову сяяла брошка.

Жаклін Кеннеді та Амелія Караманліс / Фото: Associated Press

А ось 13 червня Кеннеді сходила на аудієнцію до короля Греції Павла та королева Фредеріки. Зустріч відбулася в саду літньої резиденції грецької королівської родини. Для аудієнції перша леді обрала елегантний костюм із топом та спідницею.

Жаклін Кеннеді, король Греції Павл та королева Фредеріка / Фото: Associated Press

Також Жаклін відвідала окрім Греції Париж та Відень і Кларк Кліффорд, юрист і радник президента Кеннеді, був настільки задоволений першою леді після її поїздок, що надіслав їй лист подяки з такими словами:

"Іноді якась людина захоплює уяву людей у всьому світі. Ви зробили це; і, що ще найважливіше, завдяки вашій люб'язності та такту ви перетворили це рідкісне досягнення на неймовірно важливе надбання для цієї нації", - написав він, про що йдеться на сайті JFK Library.

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