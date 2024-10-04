Носила її неодноразово: королева Камілла в брошці з блакитним місячним каменем

Дружина короля Чарльза попрямувала до Вестмінстерського абатства, щоб оглянути новий спеціальний проєкт.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла одягла короткий блакитний жакет у поєднанні з білим топом та спідницю довжини до колін від Bruce Oldfield у поєднанні з туфлями із круглими чорними носами від Chanel на підборах. На жакеті у неї красувалася брошка, прикрашена діамантами і центральним блискучим блакитним місячним каменем.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Ми вже бачили королеву на публіці з цією прикрасою. У липні 2022 року ще у статусі герцогині Корнуольської Камілла одягла брошку, щоб вручити трофей під час перегонів в Аскоті.

Королева Камілла в Аскоті, 2022 рік / Фото: Getty Images

Також саму брошку Камілла носила під час привітання президента ПАР у Великій Британії у листопаді 2022 року.

Передбачається, що брошка може бути прикрасою доби ардеко. У будь-якому випадку вона точно серед улюблених прикрас королеви Камілли.

Раніше ми розповідали про улюблену сумку королівських осіб, яку носять усі – від королеви Камілли до принцеси Уельської Кетрін.

Королева Камілла та король Чарльз під час вітання президента ПАР / Фото: Associated Press

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