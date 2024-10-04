Носила її неодноразово: королева Камілла в брошці з блакитним місячним каменем

Новий образ королеви Камілли привернув увагу красивою брошкою, яку її Величність пришпилила до жакету.
Дружина короля Чарльза попрямувала до Вестмінстерського абатства, щоб оглянути новий спеціальний проєкт.
Камілла одягла короткий блакитний жакет у поєднанні з білим топом та спідницю довжини до колін від Bruce Oldfield у поєднанні з туфлями із круглими чорними носами від Chanel на підборах. На жакеті у неї красувалася брошка, прикрашена діамантами і центральним блискучим блакитним місячним каменем.
Ми вже бачили королеву на публіці з цією прикрасою. У липні 2022 року ще у статусі герцогині Корнуольської Камілла одягла брошку, щоб вручити трофей під час перегонів в Аскоті.
Також саму брошку Камілла носила під час привітання президента ПАР у Великій Британії у листопаді 2022 року.
Передбачається, що брошка може бути прикрасою доби ардеко. У будь-якому випадку вона точно серед улюблених прикрас королеви Камілли.
Раніше ми розповідали про улюблену сумку королівських осіб, яку носять усі – від королеви Камілли до принцеси Уельської Кетрін.
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