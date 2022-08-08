Носить іменне взуття: що відомо про улюблені еспадрильї королеви Летиції

Королева Іспанії — велика шанувальниця зручних і лаконічних еспадрільїв. І, попри те, що зазвичай вони вважаються неформальним взуттям, королева вивела їх на зовсім новий рівень і поєднує з усім: вечірніми сукнями, спідницями, легкими штанами, сарафанами і регулярно носить у відпустці.

Найчастіше 49-річну дружину короля Філіпа VI можна побачити в еспадрильях від іспанського бренду Espadrilles Picón. Майстри цієї марки виготовляють їх вручну від1978 року, опираючись на багатовікові традиції та досвід.

Летиція на публіці з'являлася в різних моделях від цієї марки, але найулюбленіші у королеви еспадрільї зі шнурівкою спереду, яка переходить у зав'язки. Ця модель носить ім'я королеви Letizia (у перекладі "Летиція"). Нещодавно в таких вона з'явилася на прийомі у літній резиденції.

Еспадрильї королеви Летиції / Фото: Getty Images

Еспадрильї королеви Летиції / Фото: Getty Images

Вартість такої пари взуття ручної роботи становить від 58 до 65 євро.

Еспадрильї королеви Летиції

Також Її Величність з'являлася неодноразово в інших моделях цієї марки. Вона має велику колекцію в різних кольорах.

Еспадрильї королеви Летиції / Фото: Getty Images

Еспадрильї королеви Летиції / Фото: Getty Images

Еспадрильї королеви Летиції / Фото: Getty Images

Еспадрильї королеви Летиції / Фото: Getty Images

Читайте також: