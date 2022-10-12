Носить не лише перли королеви: принцеса Уельська здивувала вибором прикраси

Принц і принцеса Уельські провели спеціальний випуск новин Radio 1 у рамках Всесвітнього дня психічного здоров'я, де Кейт з'явилася з незвичайною прикрасою на шиї, яку тепер обговорюють.

У вівторок Вільям і Кейт відвідали щоденне шоу новин Newsbeat на BBC Radio 1, щоб ще раз обговорити важливість психічного здоров'я молоді і не тільки.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Для появи в ефірі принцеса Уельська обрала молочний подовжений блейзер від Zara, який коштує 69,90 долара, який раніше вже одягала, коли у червні 2022 року відвідувала маленьке поселення Брент.

Кетрін одягла блейзер із топом в тон і чорними штаньми. А також поєднувала з незвичайною прикрасою на шиї.

Принцеса Уельська у Бренті / Фото: Getty Images

Зазвичай принцеса носить прикраси з перлів або елегантні золоті підвіски на тонких ланцюжках. Але цього разу Кейт обрала дуже незвичайне золоте кольє від Laura Lombardi з підвіскою у формі серця вартістю 235 фунтів стерлінгів. І це справді дуже не схоже на всі прикраси, які публіка бачила раніше на Кетрін.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Можливо, принцеса вирішила експериментувати з аксесуарами, а не лише носити те, що вона може дозволити собі взяти в королівській скриньці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцесу Уельську помітили у перлах покійної королеви Єлизавети II.

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