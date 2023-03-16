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Носить прикраси Єлизавети II: королева Камілла з'явилася в Челтнемі з брошкою покійної свекрухи

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Носить прикраси Єлизавети II: королева Камілла з'явилася в Челтнемі з брошкою покійної свекрухи

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Це не перша брошка, яку одягла дружина короля Чарльза III.

Наприклад, на службу на честь Дня Співдружності до Вестмінстерського абатства королева-консорт також приїжджала з брошкою покійної Єлизавети II – сапфіровою, її ж вона одягала і раніше на інші заходи.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

На кінних змаганнях королева Камілла пришпилила на пальто верблюжого кольору срібну брошку у вигляді коня і вершника на ній, що належала її свекрусі, покійній королеві, коли вона займала центральне місце в Жіночому дні на фестивалі в Челтнемі.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

75-річна королева Камілла змінила Єлизавету II як головний королівський прихильник перегонів. Але вона була не єдиною королівською особою на іподромі у Глостерширі.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Дочка королівської принцеси Анни – Зара Тіндалл – присутня на змаганнях разом із чоловіком Майком.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images
Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
545
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