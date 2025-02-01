Носить сережки за 100 доларів: який вигляд має прикраса, яку вибрала для публічного виходу принцеса Кейт

Принцеса Кейт з'явилася на публіці у стильних золотих сережках від Spells of Love під час свого нещодавнього візиту до Південного Уельсу.

Цього дня принцеса Кейт сяяла в сірій сукні від Zara з плетінням Глен, яку одягла вперше 2020 року, доповнила вона свій образ пальтом кремового кольору від Chris Kerry Bespoke і відповідними туфлями-човниками Russell & Bromley з чорної шкіри на підборах, а також сережками Spells of Love.

Це валлійський бренд прикрас, а вартість таких сережок, які наділа Кейт – 89 фунтів стерлінгів (близько 110 доларів).

Бренд Spells of Love був заснований 2016 року дизайнером Гейлі Джонсом. Як пише express.co.uk, тодішній невеликий бізнес значно зріс відтоді, як він почався в невеликій студії в самому серці Уельсу.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Креативний директор описує ці сережки як "ідеальне кільце для будь-якого випадку, велика та смілива прикраса, яка прикрасить будь-яке вбрання".

Компанія Spells of Love дотримується принципів відповідального виробництва та використовує у своїй продукції перероблені матеріали.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Тож не дивно, що принцеса Кейт обрала їхню прикрасу. Завдяки ефекту Кейт ці сережки вже розпродані.

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