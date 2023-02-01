Носить тепер тільки її: що відомо про нову улюблену каблучку королеви Летиції

Віднедавна королева Летиція носить на вказівному пальці нову золоту каблучку. Розповідаємо докладніше, що ж це за особлива прикраса, з якою Її Величність майже не розлучається.

Золота каблучка з 18-каратного золота від бренду Coreterno, вартістю 975 євро. Вважається, що це подарунок від її чоловіка короля Філіпа VI чи дочок.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На зовнішній стороні прикраси вигравірувано слова amor che tutto move або "любов рухає всім" — це цитата, натхненна останнім рядком твору Данте Аліг'єрі "Божественна комедія". На внутрішній стороні написана фраза, натхненна англійською баладою середньовіччя: "Поки я існую, тебе любитиму".

Ось що пише бренд на своїй сторінці в Instagram з приводу вибору Летиції: "Нас так переповнює радість і честь, що вона обрала нас! Ювелірні прикраси Coreterno виконані зі срібла 925 проби або жовтого золота 18 карат. Всі наші унікальні вироби виконані вручну в Римі руками найкращих італійських майстрів, в античній техніці”.

Раніше королева Летиція носила позолочену каблучку від марки Karen Hallam. Ця прикраса мінімалістичного дизайну виконана зі срібла, але у королеви ще й у позолоті. Прикраса з цікавим овальним верхом – подарунок дочок Летиції – принцеси Леонор та інфанти Софії. Дівчата самі накопичили 90 євро, щоб купити каблучку для мами. І довгий час Летиція носила її майже не знімаючи.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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