Носить тепер тільки її: що відомо про нову улюблену каблучку королеви Летиції

Віднедавна королева Летиція носить на вказівному пальці нову золоту каблучку. Розповідаємо докладніше, що ж це за особлива прикраса, з якою Її Величність майже не розлучається.
Золота каблучка з 18-каратного золота від бренду Coreterno, вартістю 975 євро. Вважається, що це подарунок від її чоловіка короля Філіпа VI чи дочок.
На зовнішній стороні прикраси вигравірувано слова amor che tutto move або "любов рухає всім" — це цитата, натхненна останнім рядком твору Данте Аліг'єрі "Божественна комедія". На внутрішній стороні написана фраза, натхненна англійською баладою середньовіччя: "Поки я існую, тебе любитиму".
Ось що пише бренд на своїй сторінці в Instagram з приводу вибору Летиції: "Нас так переповнює радість і честь, що вона обрала нас! Ювелірні прикраси Coreterno виконані зі срібла 925 проби або жовтого золота 18 карат. Всі наші унікальні вироби виконані вручну в Римі руками найкращих італійських майстрів, в античній техніці”.
Раніше королева Летиція носила позолочену каблучку від марки Karen Hallam. Ця прикраса мінімалістичного дизайну виконана зі срібла, але у королеви ще й у позолоті. Прикраса з цікавим овальним верхом – подарунок дочок Летиції – принцеси Леонор та інфанти Софії. Дівчата самі накопичили 90 євро, щоб купити каблучку для мами. І довгий час Летиція носила її майже не знімаючи.
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