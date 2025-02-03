Носить уже 20 років: який вигляд має улюблений аксесуар принцеси Анни

Принцеса Анна, як і її брат король Чарльз, демонструє свою відданість принципам сталого розвитку. Вона носить ту саму пару сонцезахисних окулярів вже 20 років.

Це дзеркальні спортивні окуляри від Adidas. Під час нещодавньої поїздки до Південної Африки принцеса Анна знову була помічена у цьому аксесуарі.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Королівська особа була помічена у своїх улюблених окулярах Adidas незліченну кількість разів. Вона носить їх на кінні змагання, Олімпіади чи ділові робочі виходи. Передбачається, що Анна має цю модель окулярів від 2008 року.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Принцеса поєднує аксесуар зі спортивними луками та повсякденними образами, а також класичними пальтами та капелюхами. І, схоже, міняти свій звичний та улюблений аксесуар зовсім не збирається.

Анна часто повторює і вбрання для нових виходів у світ. У грудні 2024 року на прийомі в Букінгемському палаці сестра короля з'явилася у вбранні, яке носила 37 років тому.

Принцеса Анна в окулярах / Фото: Getty Images

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