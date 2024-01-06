Носить його багато років: кронпринцеса Мері з'явилася на заході у палаці в старому жакеті

Майбутні король та королева Данії відвідали прийом у королівському замку Крістіансборг у Копенгагені. Проте особливу увагу привернуло вбрання Мері.
Кронпринцеса Мері вже давно зарекомендувала себе як одна з найекономніших королівських осіб, оскільки часто з'являється на світських заходах у своїх старих вбраннях.
Найчастіше майбутня королева Данії повторювала вечірні сукні, аксесуари та коштовності, але на нещодавньому заході у палаці продемонструвала оксамитовий жакет, якому вже близько 11 років.
Жакет Мері від бренду Jesper Høvring і вперше вона в ньому з'явилася 2013 року, на новорічному прийомі, який проводила королева Данії Маргрете II у палаці Крістіансборг. Тоді жакет Мері поєднала з тюльовою спідницею пастельного відтінку, білими рукавичками та клатчем.
Через багато років вона повернулася до цього жакету, але поєднала його вже з бежевою шовковою спідницею від бренду Rachel Gilbert, яку теж раніше не раз одягала. Також у цьому образі були прикраси з перлів, ті ж білі рукавички, клатч від Bottega Veneta та браслет-кафф від Rebekka Notkin.
Як бачимо, через стільки років жакет в ідеальному стані і, ймовірно, ми ще не раз його побачимо на Мері.
Читайте також: