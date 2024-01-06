Носить його багато років: кронпринцеса Мері з'явилася на заході у палаці в старому жакеті

Кронпринцеса Мері вже давно зарекомендувала себе як одна з найекономніших королівських осіб, оскільки часто з'являється на світських заходах у своїх старих вбраннях.

Найчастіше майбутня королева Данії повторювала вечірні сукні, аксесуари та коштовності, але на нещодавньому заході у палаці продемонструвала оксамитовий жакет, якому вже близько 11 років.

Жакет Мері від бренду Jesper Høvring і вперше вона в ньому з'явилася 2013 року, на новорічному прийомі, який проводила королева Данії Маргрете II у палаці Крістіансборг. Тоді жакет Мері поєднала з тюльовою спідницею пастельного відтінку, білими рукавичками та клатчем.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік у 2013 році / Фото: Getty Images

Через багато років вона повернулася до цього жакету, але поєднала його вже з бежевою шовковою спідницею від бренду Rachel Gilbert, яку теж раніше не раз одягала. Також у цьому образі були прикраси з перлів, ті ж білі рукавички, клатч від Bottega Veneta та браслет-кафф від Rebekka Notkin.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Як бачимо, через стільки років жакет в ідеальному стані і, ймовірно, ми ще не раз його побачимо на Мері.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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