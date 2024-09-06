Носив бороду та вуса: як король Чарльз експериментував із зовнішністю в молодості

У молодості король Чарльз іноді експериментував із зовнішністю, як це робить зараз його син принц Вільям.
Раніше ми обговорювали новий образ принца Уельського, коли він з'явився на виставці "Безпритульність: переосмислення" у галереї Саатчі в Лондоні з легкою щетиною на обличчі.
Ми знайшли кілька фотографій вархіві, на яких видно, як бороду носив принц Чарльз.
А в 70-х роках майбутній король експериментував із вусами. Хоча фотографій монарха, що демонструє свої вуса, небагато, Чарльз був сфотографований у такому вигляді 1975 року, коли його присвятили до сану Великого магістра почесного ордена Бані у Вестмінстерському абатстві.
Але відомо, що королева Єлизавета II не любила бороди, тому не дозволяла чоловікам зі свого оточення носити їх. Виняток був лише для її улюбленого онука принца Гаррі. Якось Гаррі та його старший брат Вільям навіть посварилися через те, що спадкоємцю трону не дозволялося відрощувати бороду.
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