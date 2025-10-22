- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Носила Armani і Dior: розглядаємо образи королеви Матильди зі зустрічей з італійським президентом і першою леді
Зустріч короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди з президентом Італії Серджо Маттареллою, якого супроводжувала його дочка Лаура, завершилася присутністю на концерті у La Monnaie у Брюсселі.
Королева Матильда добре підготувалася до візиту італійського президента і обрала для виходів кілька луків від Armani зі свого великого гардеробу. Одним з них було вбрання кольору електрик від Armani Prive з коміром-стійкою, під яке вона одягла плісовану сукню і туфлі в тон.
Також Матильда сяяла на бенкеті в сукні Armani Prive, зшитій на замовлення фіолетового кольору з прозорим верхом, розшитим камінням та плісованим подолом.
Вчора під час візиту до Le Bois du Cazier у Марчінеллі, королева з’явилася у пудровій сукні від Dior з краваткою на шиї, тонким поясом та у поєднанні з туфлями та клатчем від французького Модного дому.
А щоб попрощатися з президентом і першою леді королева обрала образ від Natan Couture, зшитий на замовлення, клатч Giorgio Armani і туфлі теж від Armani віддавши шану модельєру, який нещодавно помер.
Концерт відбувся у Ла Монне у Брюсселі та був організований президентом Італії на честь короля та королеви.