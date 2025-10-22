ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Носила Armani і Dior: розглядаємо образи королеви Матильди зі зустрічей з італійським президентом і першою леді

Зустріч короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди з президентом Італії Серджо Маттареллою, якого супроводжувала його дочка Лаура, завершилася присутністю на концерті у La Monnaie у Брюсселі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда, король Філіп, Серджо Маттарелла та Лаура Маттарелла

Королева Матильда, король Філіп, Серджо Маттарелла і Лаура Маттарелла / © Getty Images

Королева Матильда добре підготувалася до візиту італійського президента і обрала для виходів кілька луків від Armani зі свого великого гардеробу. Одним з них було вбрання кольору електрик від Armani Prive з коміром-стійкою, під яке вона одягла плісовану сукню і туфлі в тон.

Королева Матильда, король Філіп, Серджо Маттарелла і Лаура Маттарелла / © Getty Images

Королева Матильда, король Філіп, Серджо Маттарелла і Лаура Маттарелла / © Getty Images

Також Матильда сяяла на бенкеті в сукні Armani Prive, зшитій на замовлення фіолетового кольору з прозорим верхом, розшитим камінням та плісованим подолом.

Королева Матильда, король Філіп, Серджо Маттарелла і Лаура Маттарелла / © Getty Images

Королева Матильда, король Філіп, Серджо Маттарелла і Лаура Маттарелла / © Getty Images

Вчора під час візиту до Le Bois du Cazier у Марчінеллі, королева з’явилася у пудровій сукні від Dior з краваткою на шиї, тонким поясом та у поєднанні з туфлями та клатчем від французького Модного дому.

Королева Матільда, Серджо Маттарелла, король Філіпп і Лаура Маттарелла / © Getty Images

Королева Матільда, Серджо Маттарелла, король Філіпп і Лаура Маттарелла / © Getty Images

А щоб попрощатися з президентом і першою леді королева обрала образ від Natan Couture, зшитий на замовлення, клатч Giorgio Armani і туфлі теж від Armani віддавши шану модельєру, який нещодавно помер.

Королева Матильда, король Філіп, Серджо Маттарелла і Лаура Маттарелла / © Getty Images

Королева Матильда, король Філіп, Серджо Маттарелла і Лаура Маттарелла / © Getty Images

Концерт відбувся у Ла Монне у Брюсселі та був організований президентом Італії на честь короля та королеви.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie