Носила Armani і Dior: розглядаємо образи королеви Матильди зі зустрічей з італійським президентом і першою леді

Королева Матильда, король Філіп, Серджо Маттарелла і Лаура Маттарелла / © Getty Images

Королева Матильда добре підготувалася до візиту італійського президента і обрала для виходів кілька луків від Armani зі свого великого гардеробу. Одним з них було вбрання кольору електрик від Armani Prive з коміром-стійкою, під яке вона одягла плісовану сукню і туфлі в тон.

Також Матильда сяяла на бенкеті в сукні Armani Prive, зшитій на замовлення фіолетового кольору з прозорим верхом, розшитим камінням та плісованим подолом.

Вчора під час візиту до Le Bois du Cazier у Марчінеллі, королева з’явилася у пудровій сукні від Dior з краваткою на шиї, тонким поясом та у поєднанні з туфлями та клатчем від французького Модного дому.

А щоб попрощатися з президентом і першою леді королева обрала образ від Natan Couture, зшитий на замовлення, клатч Giorgio Armani і туфлі теж від Armani віддавши шану модельєру, який нещодавно помер.

Концерт відбувся у Ла Монне у Брюсселі та був організований президентом Італії на честь короля та королеви.