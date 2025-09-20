ТСН у соціальних мережах

Суспільство
162
1 хв

Носила блонд до принцеси Кейт: який вигляд мала королева Летиція зі світлим волоссям

Принцесу Уельську зараз багато хто критикує за новий колір волосся. Але до подібних експериментів у різні роки вдавалися багато королівських осіб.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Іспанії Летиція, наприклад, любила експериментувати не лише з довжиною та зачісками, а й із кольором волосся.

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція / © Associated Press

Ми знайшли кілька архівних світлин королеви, де вона майже блондинка. 2014 року вона носила волосся трохи нижче плечей, і воно було пофарбоване у світлий відтінок. Це було не однотонне фарбування, а техніка колорування, що мало свіжий та стильний вигляд.

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми вже показували вам, які зачіски носила королева Летиція до того, як стала відомою королівською особою. До знайомства зі своїм майбутнім чоловіком принцом Астурійським Феліпе, Летиція Ортіс працювала журналісткою на іспанському ТБ.

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція / © Associated Press

Такий вигляд королева Летиція має зараз / © Getty Images

Такий вигляд королева Летиція має зараз / © Getty Images

