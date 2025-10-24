Носила чорне вбрання і тіару: згадуємо образи королеви Єлизавети II з аудієнцій з Папою Римським

Королева Єлизавета II і принц Філіп з Папою Іоанном Павлом II / © Associated Press

Образ Камілли викликав багато розмов. Її сукня середньої довжини від Fiona Clare була досить елегантною, а ось чорна вуаль була доповнена квітковим вінком від Philip Treacy, що мало трохи незвичний вигляд і чимось нагадувало весільний головний убір дружини короля Чарльза.

Ми вирішили пригадати деякі зустрічі покійної королеви Єлизавети II з Папою Римським, їх було кілька.

Королева Камілла / © Getty Images

1951 року тоді ще майбутня королева Великої Британії, принцеса Єлизавета, зустрілася Папою Пієм у Ватикані. Принцеса та її чоловік Філіп, герцог Единбурзький, були прийняті Папою на приватній аудієнції, що тривала півгодини. Спадкова принцеса тоді носила чорну сукню та вуаль на голові.

Принцеса Єлизавета і Папа Пій XII, 1951 рік / © Associated Press

У травні 1961 року вже у статусі королеви Єлизавета II зустрічалася з Папою Іоанном XXIII. На фото вони прогулюються Тронним залом Ватиканського палацу, в Італії. На королеві чорна максісукня з мережива, тіара «Кокошник» та перлинні прикраси.

Королеви Єлизавета II з папою Іоанном XXIII, 1961 рік / © Associated Press

Королеви Єлизавета II з папою Іоанном XXIII, 1961 рік / © Associated Press

У жовтні 1980 року Єлизавета II та принц Філіп були присутні на аудієнції у Папи Іоана Павла II у його особистому кабінеті у Ватикані. Тоді королева також була у всьому чорному, з вуаллю та в блискучій діамантовій тіарі на голові.

Королева Єлизавета II і принц Філіп з Папою Іоанном Павлом II, 1980 рік / © Associated Press

Королева Камілла вирішила, мабуть, тіару не одягати, а обрала більш зручний головний убір для такої урочистої зустрічі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з королівських осіб має можливість носити білий одяг на зустрічах з Папою Римським.