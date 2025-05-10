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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Носила капелюшок із квітами: колишня прем'єр-міністерка Ліз Трасс з'явилася у Вестмінстерському абатстві

Політикиня вшанувала пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ліз Трасс

Ліз Трасс / © Associated Press

49-річна Ліз Трасс, яка є колишньою прем’єр-міністеркою Великої Британії, приєдналася до політиків і королівської родини у Вестмінстерському абатстві. У цій відомій готичній церкві у Вестмінстері 8 травня відбулася особлива служба подяки на честь 80-ї річниці Дня перемоги у Другій світовій війні.

На заході вона з’явилася у вбранні, яке вже неодноразово носила — темно-синій трикотажній сукні з довгими рукавами, баскою та драпуванням. Вбрання Ліз Трасс доповнила чорними колготками, туфлями на підборах, а також синім капелюшком, декорованим квітами. Також Трасс носила кілька лаконічних прикрас — ланцюжок на шиї та улюблений годинник на руці.

Ліз Трасс / © Getty Images

Ліз Трасс / © Getty Images

Також цей захід відвідав уже нинішній прем’єр Кір Стармер та його дружина Вікторія Стармер. Леді Стармер теж носила синю сукню і капелюшок, але її вбрання було значно світлішим, ніж у Ліз Трасс.

Кір Стармер та його дружина Вікторія Стармер / © Associated Press

Кір Стармер та його дружина Вікторія Стармер / © Associated Press

Кір Стармер та його дружина Вікторія Стармер / © Associated Press

Кір Стармер та його дружина Вікторія Стармер / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
114
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