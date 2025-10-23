- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 1 хв
Носила сукню без рукавів і укладку в стилі 60-х: який вигляд мала королева Софія в день своїх заручин
Ми вирішили пригадати, який вигляд мала грецька королева Софія в день своїх заручин із іспанським тоді інфантом Хуаном Карлосом.
Софія познайомилася зі своїм троюрідним братом по батьківській лінії, тодішнім інфантом Хуаном Карлосом з Іспанії, під час круїзу грецькими островами 1954 року. Потім вони зустрілися знову на весіллі герцога Кентського, її троюрідного брата по батьківській лінії, у Йоркському соборі у червні 1961 року.
Їхні заручини відбулися 24 вересня 1961 року. Софія перейшла з грецького православ’я до католицтва, щоб стати прийнятнішою для католицької Іспанії.
У день оголошення про майбутнє одруження пари Софія була у світлому пальті під яке вдягла сукню без рукавів, доповнила образ кольє на шиї та об’ємною зачіскою в дусі того часу. Її образ доповнювали дві брошки на комірі пальта, кілька браслетів та сумка на короткій ручці.
14 травня 1962 року в Афінах відбулося весілля пари. А 22 листопада 1975 Хуан Карлос був проголошений королем, а його дружина Софія — королевою Іспанії. У шлюбі у них народилося троє дітей — інфанти Єлена та Крістіна та принц Філіп, який нині є королем Іспанії Філіпом VI.