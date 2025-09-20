Носила "важкий" люкс: йорданська принцеса Раджва відвідала вечерю у Вашингтоні

Спадковий принц Йорданії Хусейн бін Абдалла II і його дружина принцеса Раджва Аль-Хусейн, віце-президент США Дж. Д. Венс і Уша Венс / фото: Al Hussein bin Abdullah II

Спадковий принц Йорданії Аль-Хусейн бін Абдалла II і принцеса Раджва Аль-Хусейн відвідали бенкет, влаштований віцепрезидентом Сполучених Штатів Дж. Д. Венсом і його дружиною — другою леді Ушею Венс у Вашингтоні. Пара відвідала США з офіційним візитом.

Як повідомляє Jordan News Agency, під час вечері принц і Венс обговорили тісні зв’язки між Йорданією та США і розглянули шляхи зміцнення співпраці. Вони також розглянули зусилля з відновлення стабільності та сприяння миру на Близькому Сході.

У межах цієї зустрічі королівська пара сфотографувалася з подружжям Венс, і принцеса одягла на цей захід комплект з блузи і асиметричної спідниці від McQueen в красивий квітковий принт, який доповнила чорним поясом і аксесуарами від люксових брендів — туфлями з відкритою п’ятою Gianvito Rossi і квадратною сумкою з перфорацією від ALAÏA.

Зустріч арабської пари в США відбулася паралельно з зустрічі Дональна Трампа з королем Чарльзом і королевою Каміллою в Лондоні. Нагадаємо, що президент Америки і Меланія Трамп провели у Великій Британії кілька днів із державним візитом і відвідали розкішний бенкет на свою честь.