ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
2 хв

Носила "важкий" люкс: йорданська принцеса Раджва відвідала вечерю у Вашингтоні

Арабський принц і принцеса вирушили до столиці Америки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Спадковий принц Йорданії Хусейн бін Абдалла II і його дружина принцеса Раджва Аль-Хусейн, віце-президент США Дж. Д. Венс і Уша Венс / фото: Al Hussein bin Abdullah II

Спадковий принц Йорданії Хусейн бін Абдалла II і його дружина принцеса Раджва Аль-Хусейн, віце-президент США Дж. Д. Венс і Уша Венс / фото: Al Hussein bin Abdullah II

Спадковий принц Йорданії Аль-Хусейн бін Абдалла II і принцеса Раджва Аль-Хусейн відвідали бенкет, влаштований віцепрезидентом Сполучених Штатів Дж. Д. Венсом і його дружиною — другою леді Ушею Венс у Вашингтоні. Пара відвідала США з офіційним візитом.

Як повідомляє Jordan News Agency, під час вечері принц і Венс обговорили тісні зв’язки між Йорданією та США і розглянули шляхи зміцнення співпраці. Вони також розглянули зусилля з відновлення стабільності та сприяння миру на Близькому Сході.

Спадковий принц Йорданії Хусейн бін Абдалла II і його дружина принцеса Раджва Аль-Хусейн, віце-президент США Дж. Д. Венс і Уша Венс / фото: Al Hussein bin Abdullah II

Спадковий принц Йорданії Хусейн бін Абдалла II і його дружина принцеса Раджва Аль-Хусейн, віце-президент США Дж. Д. Венс і Уша Венс / фото: Al Hussein bin Abdullah II

У межах цієї зустрічі королівська пара сфотографувалася з подружжям Венс, і принцеса одягла на цей захід комплект з блузи і асиметричної спідниці від McQueen в красивий квітковий принт, який доповнила чорним поясом і аксесуарами від люксових брендів — туфлями з відкритою п’ятою Gianvito Rossi і квадратною сумкою з перфорацією від ALAÏA.

Спадковий принц Йорданії Хусейн бін Абдалла II і його дружина принцеса Раджва Аль-Хусейн / фото: Al Hussein bin Abdullah II

Спадковий принц Йорданії Хусейн бін Абдалла II і його дружина принцеса Раджва Аль-Хусейн / фото: Al Hussein bin Abdullah II

Зустріч арабської пари в США відбулася паралельно з зустрічі Дональна Трампа з королем Чарльзом і королевою Каміллою в Лондоні. Нагадаємо, що президент Америки і Меланія Трамп провели у Великій Британії кілька днів із державним візитом і відвідали розкішний бенкет на свою честь.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie