- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 2 хв
Носила "важкий" люкс: йорданська принцеса Раджва відвідала вечерю у Вашингтоні
Арабський принц і принцеса вирушили до столиці Америки.
Спадковий принц Йорданії Аль-Хусейн бін Абдалла II і принцеса Раджва Аль-Хусейн відвідали бенкет, влаштований віцепрезидентом Сполучених Штатів Дж. Д. Венсом і його дружиною — другою леді Ушею Венс у Вашингтоні. Пара відвідала США з офіційним візитом.
Як повідомляє Jordan News Agency, під час вечері принц і Венс обговорили тісні зв’язки між Йорданією та США і розглянули шляхи зміцнення співпраці. Вони також розглянули зусилля з відновлення стабільності та сприяння миру на Близькому Сході.
У межах цієї зустрічі королівська пара сфотографувалася з подружжям Венс, і принцеса одягла на цей захід комплект з блузи і асиметричної спідниці від McQueen в красивий квітковий принт, який доповнила чорним поясом і аксесуарами від люксових брендів — туфлями з відкритою п’ятою Gianvito Rossi і квадратною сумкою з перфорацією від ALAÏA.
Зустріч арабської пари в США відбулася паралельно з зустрічі Дональна Трампа з королем Чарльзом і королевою Каміллою в Лондоні. Нагадаємо, що президент Америки і Меланія Трамп провели у Великій Британії кілька днів із державним візитом і відвідали розкішний бенкет на свою честь.