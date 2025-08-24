ТСН у соціальних мережах

Носила їх часто: який вигляд має улюблена модель шорт принцеси Уельської Кейт

Цього літа ми практично не бачили принцесу Уельську на публіці, крім рідкісних публічних виходів на початку сезону. Але раніше Кетрін демонструвала, які шорти обирає для літніх прогулянок та заходів.

Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Декількома роками раніше Кетрін разом із чоловіком принцом Вільямом відвідувала вітрильну регату під час свого туру Белізом, Ямайкою та Багамськими островами.

Кейт носила тоді свою улюблену модель бежевих шортів з високою талією у поєднанні з білою футболкою-поло та темно-коричневим плетеним поясом, а також зручними білими кедами.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Подібні короткі сірі шорти принцеса одягала і на інший спортивний захід, поєднуючи їх із тими самими білими кедами, білою олімпійською та бейсболкою. Кейт має гарні ноги, шкода, що вона так рідко з’являється на публіці в шортах.

Принц Вільям і принцеса Уельська / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Уельська / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам образи іншої королівської особи у шортах. Дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл — у повсякденному житті любить такі носити.

