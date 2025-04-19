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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Носила жакет та милі сережки: японська принцеса Како відвідала Інститут лакового мистецтва

30-річна японська принцеса Како відвідала Інститут лакового мистецтва. Під час свого візиту вона зустрілася із членами Асоціації ремесел Японії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Како

Принцеса Како / © Getty Images

Інститут префектури Ісікава Вадзима був обраний як лауреат 18-ї премії Йоміурі Аонієсі, яка вручається окремим особам і групам, прихильним до збереження та передачі культурної спадщини — традиційних навичок, що використовуються для створення лакованих виробів, зокрема знаменитого Вадзима-нурі.

Того дня принцеса одягла лаконічне ділове вбрання, оскільки поєднала блакитну блузку зі світлими двобортними жакетами. Вона носила темні класичні штани, а ніжності її образу додавали сережки.

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Потім японська принцеса у монохромному луку ознайомилася з гончарним процесом. Како відвідала гончарну студію Kinzangama у місті Комацу. Там їй провели екскурсію і вона спостерігала процес створення виробів.

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
121
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