Носила жакет та милі сережки: японська принцеса Како відвідала Інститут лакового мистецтва

Принцеса Како / © Getty Images

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Інститут префектури Ісікава Вадзима був обраний як лауреат 18-ї премії Йоміурі Аонієсі, яка вручається окремим особам і групам, прихильним до збереження та передачі культурної спадщини — традиційних навичок, що використовуються для створення лакованих виробів, зокрема знаменитого Вадзима-нурі.

Того дня принцеса одягла лаконічне ділове вбрання, оскільки поєднала блакитну блузку зі світлими двобортними жакетами. Вона носила темні класичні штани, а ніжності її образу додавали сережки.

Принцеса Како / © Getty Images

Потім японська принцеса у монохромному луку ознайомилася з гончарним процесом. Како відвідала гончарну студію Kinzangama у місті Комацу. Там їй провели екскурсію і вона спостерігала процес створення виробів.

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Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Японська принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images