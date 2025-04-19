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Носила жакет та милі сережки: японська принцеса Како відвідала Інститут лакового мистецтва
30-річна японська принцеса Како відвідала Інститут лакового мистецтва. Під час свого візиту вона зустрілася із членами Асоціації ремесел Японії.
Інститут префектури Ісікава Вадзима був обраний як лауреат 18-ї премії Йоміурі Аонієсі, яка вручається окремим особам і групам, прихильним до збереження та передачі культурної спадщини — традиційних навичок, що використовуються для створення лакованих виробів, зокрема знаменитого Вадзима-нурі.
Того дня принцеса одягла лаконічне ділове вбрання, оскільки поєднала блакитну блузку зі світлими двобортними жакетами. Вона носила темні класичні штани, а ніжності її образу додавали сережки.
Потім японська принцеса у монохромному луку ознайомилася з гончарним процесом. Како відвідала гончарну студію Kinzangama у місті Комацу. Там їй провели екскурсію і вона спостерігала процес створення виробів.