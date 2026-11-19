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Носили парні образи і раніше: розглядаємо луки короля Філіпа VI і королеви Летиції 20-річної давності
Нещодавно король та королева Іспанії з'явилися на робочій зустрічі у палаці у схожих образах, що викликало хвилю обговорень серед шанувальників.
Монарша пара головувала на засіданні Делегатської комісії Фонду принцеси Жирони в палаці Сарсуела, де Летиція з'явилася в сірому штанному костюмі від Carolina Herrera, одного зі своїх улюблених дизайнерів і бордовому джемпері під жакетом. А король Філіп VI одягнув теж сірий класичний костюм у поєднанні з блакитною сорочкою, а бордова краватка була підібрана до тону светра його дружини.
Ми знайшли фото, зроблене 2005 року, коли Летиція та Філіп були тільки спадковою парою Іспанії. Під час відвідування острова Форментера в рамках четвертого дня свого офіційного візиту на Балеарські острови у травні 2005 року майбутні король і королева також постали на публіці у схожих світло-сірих костюмах і пройшлися перед камерами, тримаючись за руки.
Як бачимо, з роками, стилістичні поглядим короля і королеви не сильно змінилися, тільки образи стали більш синхронізовані.