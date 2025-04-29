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Носить іменну підвіску: принцеса Раджва з'явилася з особливою золотою прикрасою
Принцеса Йорданії з'явилася з новою прикрасою.
28 квітня принцесі Раджве виповнилося 30 років і з такої нагоди палац опублікував новий портрет дружини принца Йорданії Хусейна. На фото вона позувала у костюмі кольорі бургунді від бренду Simkhai, який включав блузу та штани.
Із прикрас йорданська принцеса обрала золоті ніжні вироби — сережки у вигляді крапель від Insignia Jewellers, а також оригінальне намисто-ларіат із двома літерами арабського алфавіту, об’єднаними діамантом. Така її прикраса дуже символічна, оскільки означає перші літери її імені та імені її чоловіка.
Проте Раджва не єдина відома дівчина, яка любить носити іменні підвіски. Також подібна прикраса є і у герцогині Сассекської, Кейт Міддлтон та багатьох інших зірок.