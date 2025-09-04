ТСН у соціальних мережах

Носить це часто: який вигляд має улюблений предмет гардеробу принцеси Уельської

Принцеса Уельська має один улюблений предмет гардеробу, який вона носить постійно.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Для своїх публічних виходів принцеса Кейт багато разів обирала простий білий топ у рубчик чи просто класичний білий топ. Часто це був топ від бренду Joseph, який чудово поєднується з блейзерами та штанними костюмами, які так любить носити Кейт у прохолодну пору року.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Топ з шовку, а не бавовни також ідеально пасує для теплої погоди, забезпечуючи прохолоду та комфорт, а також служить чудовим шаром одягу у прохолодну погоду.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми детальніше розбирали образи принцеси Уельської у сорочках і показували, як вона стилізує її у своїх луках.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

