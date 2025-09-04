- Дата публікації
Носить це часто: який вигляд має улюблений предмет гардеробу принцеси Уельської
Принцеса Уельська має один улюблений предмет гардеробу, який вона носить постійно.
Для своїх публічних виходів принцеса Кейт багато разів обирала простий білий топ у рубчик чи просто класичний білий топ. Часто це був топ від бренду Joseph, який чудово поєднується з блейзерами та штанними костюмами, які так любить носити Кейт у прохолодну пору року.
Топ з шовку, а не бавовни також ідеально пасує для теплої погоди, забезпечуючи прохолоду та комфорт, а також служить чудовим шаром одягу у прохолодну погоду.
Раніше, нагадаємо, ми детальніше розбирали образи принцеси Уельської у сорочках і показували, як вона стилізує її у своїх луках.