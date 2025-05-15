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Носить їх не знімаючи: Меган Маркл показала свої улюблені каблучки та красивий манікюр
Меган Маркл продемонструвала свої улюблені прикраси, які носить, не знімаючи, великим планом.
Герцогиня Сассекська опублікувала на своїй сторінці в Instagram нову фотографію свого бренду As ever. На знімку Меган зазнімкована з ложкою сухої суміші в пакетику з листовим чаєм, на фото добре видно її ліва рука, де вона носить заручальну каблучку, весільну обручку і каблучку вічності від принца Гаррі.
Ці три прикраси Меган Маркл практично не знімає з пальця за рідкісним винятком, коли вона відправляє ювелірні вироби на чищення або переробку.
Також ми звернули увагу на манікюр Меган. Останнім часом вона віддає перевагу ніжним пастельним відтінкам, які пасують практично під будь-який її повсякденний образ або аутфіт для виходу у світ.
До речі, раніше манікюр Меган Маркл був далеким від ідеалу, але тепер він має значно кращий вигляд.