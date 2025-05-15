Носить їх не знімаючи: Меган Маркл показала свої улюблені каблучки та красивий манікюр

Меган Маркл / © Associated Press

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Герцогиня Сассекська опублікувала на своїй сторінці в Instagram нову фотографію свого бренду As ever. На знімку Меган зазнімкована з ложкою сухої суміші в пакетику з листовим чаєм, на фото добре видно її ліва рука, де вона носить заручальну каблучку, весільну обручку і каблучку вічності від принца Гаррі.

Ці три прикраси Меган Маркл практично не знімає з пальця за рідкісним винятком, коли вона відправляє ювелірні вироби на чищення або переробку.

Манікюр Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Також ми звернули увагу на манікюр Меган. Останнім часом вона віддає перевагу ніжним пастельним відтінкам, які пасують практично під будь-який її повсякденний образ або аутфіт для виходу у світ.

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До речі, раніше манікюр Меган Маркл був далеким від ідеалу, але тепер він має значно кращий вигляд.

Меган Маркл / © Getty Images