Носить їх понад 20 років: який вигляд мають найулюбленіші чоботи принцеси Кейт

Принцеса Уельська носить ці водонепроникні чоботи вже понад 20 років і дуже їх любить одягати, коли їй необхідно з'явитися на якомусь заході на природі.

Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Це коричневі високі чоботи зі шкіри від Penelope Chilvers із пензликами. Вони виготовлені з екологічно чистої іспанської шкіри, розроблені в Лондоні і виготовлені в Європі, тому вони служать принцесі довгі роки.

Чоботи принцеси Кейт / © Getty Images

Чоботи принцеси Кейт / © Getty Images

Їх Кетрін взула на пляж Ньюборо, щоб приєднатися до загону скаутів «Міст Менай», які досліджують місце існування диких тварин у Північному Уельсі. Поєднувала принцеса взуття з подовженою синьою курткою та вузькими штанами-скіні чорного кольору.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

У них Кейт з’явилася у відео, яким ділилася у свій день народження, під час прогулянки британською сільською місцевістю.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Чоботи принцеси Кейт / © Getty Images

Чоботи принцеси Кейт / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували виходи принцеси Кейт у високих чоботях, які вона також дуже любить.

