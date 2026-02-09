- Дата публікації
Носить їх понад 20 років: який вигляд мають найулюбленіші чоботи принцеси Кейт
Принцеса Уельська носить ці водонепроникні чоботи вже понад 20 років і дуже їх любить одягати, коли їй необхідно з'явитися на якомусь заході на природі.
Це коричневі високі чоботи зі шкіри від Penelope Chilvers із пензликами. Вони виготовлені з екологічно чистої іспанської шкіри, розроблені в Лондоні і виготовлені в Європі, тому вони служать принцесі довгі роки.
Їх Кетрін взула на пляж Ньюборо, щоб приєднатися до загону скаутів «Міст Менай», які досліджують місце існування диких тварин у Північному Уельсі. Поєднувала принцеса взуття з подовженою синьою курткою та вузькими штанами-скіні чорного кольору.
У них Кейт з’явилася у відео, яким ділилася у свій день народження, під час прогулянки британською сільською місцевістю.
Раніше, нагадаємо, ми показували виходи принцеси Кейт у високих чоботях, які вона також дуже любить.