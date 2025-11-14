Носить їх рідко: чим особливі нові рубінові сережки принцеси Уельської

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Зазвичай Кейт обирає для виходів прикраси із сапфірами, діамантами та перлами, але нещодавно з’явилася на заході на честь Дня перемир’я у парі рубінових сережок, які до цього носила лише двічі.

Кетрін з’явилася в Національному меморіальному дендрарії в Стаффордширі і була одягнена в чорну сукню-пальто від Кетрін Вокер і новий капелюх від Джейн Тейлор, доповнивши образ блискучими сережками-підвісками з рубінів та діамантів.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

«Класичний дизайн у формі краплі включає яскравий рубін в центрі, оточений ніжним ореолом з діамантів, а один діамант нагорі додає їм позачасової елегантності», — розповів експерт з ювелірних виробів Максвелл Стоун зі Steven Stone Jewelers в інтерв’ю Marie Claire. Швидше за все, ця прикраса виготовлена на замовлення, а рубіни символізують силу, мужність і лідерство — якнайкраще підходить для заходу, присвяченого військовослужбовцям».

«Рубіни здавна асоціюються з любов’ю, захистом і силою, а їх глибокий червоний відтінок природно поєднується з кольором маку. Вибір рубінів для такої урочистої національної події видається глибоко усвідомленим, віддаючи данину не лише пам’яті, а й емоційному резонансу цього дня».

Ці сережки також мають особистий штрих. Так, як рубіни — камінь, що відповідає знаку зодіаку принца Джорджа — старшого сина Кейт та Вільяма — майбутнього короля Англії.

Принцеса Уельська на святкуванні 80-річчя Дня Перемоги в Європі / © Associated Press

Зазначимо, що принцеса Уельська вперше одягла ці сережки у травні, коли була присутня на урочистостях з нагоди 80-річчя Дня Перемоги в Європі, а потім носила їх під час державного візиту Дональда та Меланії Трамп до Великої Британії у вересні.