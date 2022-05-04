Нова фаворитка Путіна: хто вона і чому про неї всі говорять

Нова фаворитка Путіна: хто вона і чому про неї всі говорять

Періодично кремлівський диктатор виходить зі свого бункера. Наприклад, щоб зустрітися з юною спортсменкою, яка, якщо вірити чуткам, стала новою фавориткою президента РФ.

У квітні Путін провів неформальну зустріч із фігуристкою Камілою Валієвою. Сталося це 26 квітня на зустрічі олімпійських чемпіонів Пекіна-2022 у Кремлі. Саме цього дня Каміла святкувала 16-річчя, президент привітав юне дарування зі святом, випив із нею шампанського та вручив подарунок – шовкову хустку.

Каміла Валієва / Associated Press

У пресі одразу почали говорити, що те, як відбувалася ця зустріч, нагадує перше спілкування Путіна з його теперішньою коханкою, а можливо вже і і дружиною – гімнасткою Аліною Кабаєвою. Адже коли вони познайомилися Аліні, було трохи більше, ніж Камілі – 18 років.

Каміла Валієва / Associated Press

Під час урочистої промови Путін помітно нервувався, переминався з ноги на ногу, поплескував руками по трибуні, за якою стояв, а коли говорив про талант Каміли, розплився в усмішці.

Хто така Каміла Валієва

Російська фігуристка, яка виступає в одиночному катанні. Олімпійська чемпіонка у командному змаганні (2022), чемпіонка світу серед юніорів (2020), переможниця фіналу юніорського Гран-прі сезону 2019/2020. Переможниця етапів Гран-прі — Skate Canada 2021 та Rostelecom Cup 2021, переможниця турніру серії "челленджер" Finlandia Trophy 2021, срібна призерка чемпіонату Росії (2021). Чемпіонка Росії (2022), а також чемпіонка Європи (2022). Така юна і така талановита, ну, просто друга Кабаєва. Фігурним катанням займається від 3,5 років.

Каміла Валієва / Associated Press

11 лютого 2022 року International Testing Agency (ITA) повідомило, що в пробі на допінг спортсменки, взятій на чемпіонаті Росії в Санкт-Петербурзі в грудні, було виявлено заборонений у спорті препарат – триметазидін. Ця речовина є метаболіком, що покращує кровообіг і витривалість спортсменів, що дозволяє їм виконувати більший обсяг тренувань. Пригадуємо і у Кабаєвої був скандал із допінгом під час її спортивної кар'єри. 14 лютого 2022 року спортивний суд CAS відхилив апеляції МОК, WADA та ISU та дозволив Камілі Валіївій виступ на Олімпіаді 2022, де вона і отримала свою медаль.

Каміла Валієва / Associated Press

У соцмережах Валієву вже прозвали "молодою версією Кабаєвої" і згадали, що за давніх часів існувала традиція, чоловіки дарували дівчатам хустки перед тим, як засватати їх. Тож чи варто хвилюватися Кабаєвій?

Аліна Кабаєва / Associated Press

Втім, про неї в соцмережах ходять зовсім інші чутки. В Instagram акаунті general.svr вчора опублікували пост, у якому припустили, що коханка Путіна знову вагітна.

"Ми вже повідомляли про те, що вчора президент Росії Володимир Путін за словами очевидців мав пригнічений вигляд і дещо відчужений. Це цілком зрозуміло, вчора Путін дізнався, що його багаторічна співмешканка та мати його дітей Аліна Кабаєва вчергове, а вірніше, мабуть, в позачергове вагітна. Тут би президенту жити та радіти, але ні ... ", — говориться в акаунті.

Аліна Кабаєва за непідтвердженою інформацією є матір'ю трьох дітей Путіна – двох синів та доньки.

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