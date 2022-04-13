Нова холостячка: творці реалітішоу поглузували над дружиною Медведчука – Оксаною Марченко

На офіційному аккаунті проєкту "Холостячка" пожартували над кумою Путіна.

Після того, як стало відомо, що СБУ затримали Віктора Медведчука, у Мережі активно почали ширитися кумедні меми про біглого нардепа.

Після цієї звістки творці популярного романтичного реалітішоу "Холостячка" вирішили поглузувати над дружиною затриманого - Оксаною Марченко.

На офіційній сторінці проєкту в Instagram опублікували проморолик нового сезону шоу "Холостячка", в якому головною героїнею виступила Оксана Марченко.

"Ви чекали прем’єру "Холостяк", а тут від учора "Холостячка" намалювалася", - підписали допис.

"Прем'єра вже сьогодні", – написали у відео.

Жарт дуже сподобався фоловерам аккаунту проєкту.

"Гарний жарт і вдалий тролінг СТБ", "Мем - супер", "Круто змонтували, як завжди на найвищому рівні! Покажіть цю відео-візитівку Медведчуку", "Молодці! Підняли настрій", "Ой не можу!! Як це смішно", "Та до неї ніхто з нормальних наших чоловіків не прийшов би", - написали підписники.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч також відреагувала на жарт. Вона написала: "Я ревную".

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський та СБУ повідомили про затримання Медведчука, переодягненого в українську військову форму.

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