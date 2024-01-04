Нова королева Данії – Мері – залишилася без стиліста-перукаря: що сталося

68-річний Сорен Гедегор зробив цю заяву в емоційному посту в Instagram, поділившись чорно-білою фотографією, коли він робив останні штрихи до зачіски Мері для коронації короля Чарльза в Лондоні минулого травня.

Кронпринцеса Мері та король Чарльз III на прийомі в Букінгемському палаці перед коронацією / Фото: Associated Press

Сорен працював перукарем і візажистом кронпринцеси Мері протягом останніх 23 років, працюючи з нею в роки, що передували її весіллю зі спадковим принцом Фредеріком 2004 року.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

"Наприкінці 2023 року і з урахуванням зміни престолу я також вибрав зміни у своєму житті. 1 квітня 2024 року, через 23 роки в якості перукаря Її Королівської Високості кронпринцеси Мері, я передаю естафету наступному поколінню. Це були 23 дивовижні та незабутні роки, наповнені спогадами та дружбою, які я завжди зберігатиму у своєму серці”, - написав перукар у своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у короля Фредеріка X та королеви Мері не буде коронації, коли вони зійдуть на престол.

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