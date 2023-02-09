Нова марка з портретом короля Чарльза III: який вигляд має і коли надійде в обіг

Король Чарльз III вибрав, який його портрет буде використовуватися на марках у Великій Британії. Вони надійдуть в обіг до його коронації 6 травня 2023 року.

Портрет 74-річного короля Чарльза, який буде на нових марках, був представлений Королівською поштою цього тижня, що стало першим випадком, коли за 70 років на британських марках з'явився інший монарх, окрім королеви Єлизавети ІІ.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нові марки надійдуть у продаж 4 квітня, трохи більше, ніж за місяць до коронації короля. На відміну від своєї матері, на знімку якої вона була зображена в короні та прикрасах, Чарльз схвалив простіший портрет.

"Королі не завжди носили корони, тому король абсолютно справедливо вирішив, що це той образ, який він хоче, і ми дуже раді показати цей образ, який він обрав", — пояснив Девід Голд, директор із зовнішніх зв'язків та політики у Королівському дворі, — пише People.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулої осені Королівський монетний двір представив нові монети із зображенням обличчя короля Чарльза III. Автором дизайну нових монет став британський скульптор Мартін Дженнінгс. Портрет Чарльза на монеті також відрізняється від портрета Єлизавети ІІ.

Протягом життя із портретами королеви Єлизавети II випускали багато різних марок. Наприклад, ці шість марок було випущено Королівською поштою 20 квітня 2016 року на знак святкування 90-річчя королеви Єлизавети II. На них Єлизавета зображена зі своїм батьком королем Георгом VI, з принцесою Анною та принцом Чарльзом, з герцогом Единбурзьким і навіть з Нельсоном Манделою 1996 року.

Марки з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

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