Нова перша леді Коста-Рики у вечірній сукні і з червоною помадою з'явилася на публіці

Нова перша леді Коста-Рики у вечірній сукні і з червоною помадою з'явилася на публіці

Новопризначений президент Коста-Рики з дружиною приїхали на саміт Америк в Лос-Анджелесі.

Новопризначений президент Коста-Рики Родріго Чавес Роблес, який на посаді всього лише місяць, зі своєю дружиною – латвійкою Сігне Зейкате відвідали вечерю в Getty Villa в межах саміту Америк у Лос-Анджелесі.

Перша леді продемонструвала цього вечора елегантний лук. Вона обрала чорну довгу сукню без рукавів і з вишивкою в зоні декольте, а також чорні туфлі на шпильках.

Сігне Зейкате / Фото: Associated Press

На плечі у неї висіла сумка, зверху якої була хустка з квітковим принтом. Волосся Сігне зібрала в гладкий пучок, зробила макіяж з червоною помадою і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Сігне Зейкате / Фото: Associated Press

Чавес Роблес був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і сіру краватку в дрібні цятки. До речі, президент Коста-Рики святкує сьогодні, 10 червня, своє 61-річчя.

Нагадаємо, на відкритті саміту Зейкате зявилася у чорному жакеті, розшитому квітковими аплікаціями із каміння, і бежевій довгій спідниці із флористичним принтом. На шиї у неї було масивне намисто з кулоном, а у вухах - перлинні сережки.

Сігне Зейкате і Чавес Роблес / Фото: Associated Press

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