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Нова зачіска королеви Летиції, від якої всі у захваті: який вона має вигляд

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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314
Час на прочитання
1 хв
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Нова зачіска королеви Летиції, від якої всі у захваті: який вона має вигляд

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Дружина короля Іспанії Філіпа VI носить довге волосся, яке не фарбує.

Найчастіше королева Летиція робить собі класичні укладання, трохи вирівнюючи волосся чи підкручуючи його. Іноді вона збирає його у високий хвіст, але рідше робить гарні пучки.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Днями Летиція з королем Філіпом VI відвідали заключний концерт головування Іспанії в ЄС у Національній аудиторії в Мадриді, де дружина монарха з'явилася у оксамитовому чорному штанному костюмі та туфлях-човниках на невисоких підборах, а вся увага була прикута до її зачіски.

Стиліст по волоссю королеви зробив їй гарний пучок, який був заплетений витончено в косу. З такою зачіскою ми бачимо королеву надзвичайно рідко та й то лише на якихось державних заходах.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королівські шанувальники, обговорюючи нову зачіску Летиції в соцмережах, захопилися. Багато хто з них зазначив, що зачіска ідеально підкреслила витончену шию королеви.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
314
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