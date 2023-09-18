Нова зачіска принцеси Кейт: згадуємо й інші її образи з чубчиками

Принцеси так само, як і будь-які інші жінки, іноді хочуть якихось змін у зовнішності. Не чуже це і принцесі Уельській Кетрін.
41-річна Кейт Міддлтон минулого тижня повернулася до виконання своїх королівських обов'язків. Вона відвідала одразу кілька заходів — в'язницю HMP High Down у Сурреї та захід із чоловіком принцом Вільямом у Герефорді.
На публіці принцеса Уельська з'явилася з новою зачіскою. Королівські шанувальники та експерти з краси звернули увагу на те, що Кейт знову обрізала чубчик. Цього разу це чубчик-шторка, до речі, зазвичай знаменитості приховують вік за допомогою такого чубчика та свої зморшки на лобі.
А деякі експерти переконані, що Кетрін не лише обрізала чубчик, а й пофарбувала волосся, а також наростила деякі пасма. Її зачіска на деяких фото справді має більш об'ємний вигляд, але не на всіх.
Раніше, нагадаємо, Кетрін уже неодноразово носила чубчик, і вій їй пасував. Ми вирішили зібрати кілька фотографій та показати вам їх.
Нагадаємо, принцеса Уельська також почала частіше робити манікюр, але, на жаль, він поки що не ідеальний.
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