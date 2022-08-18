Нова загроза здоров'ю Путіна: диктатор готується до втечі

Про здоров'я президента Путіна говорять часто та багато. То він ледь не при смерті, то живіший за всіх живих. Пандемія коронавірусу, яка з путінським вторгненням до України, звичайно ж, нікуди не зникла, внесе свої корективи і до робочого графіка диктатора. Кажуть, він знову готується бігти до свого бункера і нікуди з нього не виходити.

У телеграм-каналі Generall SVR з'явилися нові подробиці, які стосуються погіршення здоров'я "надто здорового" Путіна. І йдеться про пандемію COVID-19.

Путін / Фото: Associated Press

"Президент Росії Володимир Путін і його оточення готуються до можливих проблем, пов'язаних з різким погіршенням здоров'я "занадто здорового" президента. З великою ймовірністю можна сказати, що вже незабаром президент не зможе особисто проводити зустрічі і брати участь у великих заходах і наростаючі проблеми зі зростанням захворюваності новими штамами коронавірусу виявилися для Путіна та його оточення дуже доречними.

Тепер Путін може, посилаючись на необхідність дотримання антиковідних обмежень, перейти на віддалений режим роботи. Зустрічі з президентом, які проводяться у форматі відеозв'язку з використанням технології Deepfake, не вимагають його особистої участі.

Путін та Шойгу / Фото: Associated Press

Так, останні три "зустрічі" президента з главами суб'єктів РФ проходили у відеоформаті саме із застосуванням технології Deepfake без особистої участі Путіна і це вже далеко не перші випадки. Як запевняють розробники, дані технології настільки прогресивні та якісні, що визначити "підробку" не можуть навіть професійні програми, а не те, що людина. Двійників президента так само останнім часом використовують досить часто, експериментуючи навіть з публічними виходами", - пишуть на каналі.

Тобто як тільки епідеміологічна обстановка в РФ погіршиться, "фюрер" зможе знову втекти до бункера, з якого зараз все-таки іноді виходить і керувати країною віддалено. Кажуть, що в оточенні диктатора вже запитують, як довго можна буде імітувати діяльність Путіна у разі його смерті.

"Відповідь не очевидна, але якщо status quo буде збережено і в колі присвячених буде консенсус навколо збереження цього статусу, то досить довго", — пише канал.

Путін / Фото: Associated Press

Раніше повідомлялося, що чиновники диктатора Путіна охоплені панікою і таємно намагаються покласти край війні в Україні. Але поки що не виходить.

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