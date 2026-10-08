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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Нова заява палацу: королева Метте-Маріт не відновить свої королівські обов’язки до наступного літа

Після закінчення жалобного періоду у зв'язку зі смертю короля Гаральда V члени норвезької королівської сім'ї вступають у новий етап. Палац оголосив їхні плани на найближчі місяці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

Період королівської жалоби у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V, який помер 28 серпня, закінчиться 9 жовтня рівно через місяць після державного похорону.

Протягом цього часу громадські заходи норвезької королівської сім'ї були припинені, проводилися лише інституційні заходи, такі як відкриття парламенту 2 жовтня.

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

Це був один з перших великих офіційних заходів для новоспеченого короля Норвегії Гокона VIII, на якому він був присутній у супроводі своєї дочки, кронпринцеси Інгрід Олександри, а не королеви Метте-Маріт, яка була змушена пропустити захід після пересадкилегень та респіраторної інфекції під час відновлення.

7 жовтня Королівський палац Норвегії опублікував офіційну заяву, в якій виклав розклад королівської родини на найближчі місяці до наступного літа.

Принц Сверре Магнус і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принц Сверре Магнус і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

«Після закінчення жалобного періоду 9 жовтня королівська родина поступово відновить свою офіційну програму. Хоча й не всі. Оскільки принц Сверре-Магнус перебуває в Лісабоні на першому курсі університету, вивчаючи бізнес і менеджмент в коледжі Форвард (там же, де навчається іспанська інфанта Софія), а Інгрід Олександра планує повернутися до Австралії до лютого 2027 року, Королівський дім повідомляє, що королева-консорт Метте-Маріт не планує відвідувати будь-які офіційні заходи в короткостроковій або середньостроковій перспективі, відкладаючи початок своєї офіційної діяльності до літа 2027 року, тобто через 8 місяців.

"Її Величність Королева все ще проходить реабілітацію після пересадки легень і, в принципі, не братиме участі в будь-яких офіційних заходах до наступного літа", - йдеться у заяві.

Король Гокон VIII і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Король Гокон VIII і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Основну роль візьме він король Гокон. Також повідомляється, що у цей період не буде великих офіційних поїздок чи державних візитів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому король Гокон VIII та королева Метте-Маріт не житимуть у королівському палаці.

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