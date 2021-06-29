Нова заява палацу: княгині Шарлін зробили дві операції

Стали відомі нові подробиці стану здоров'я княгині Монако Шарлін.

Минулого тижня палац опублікував заяву, в якій йшлося, що дружина князя Альбера II і мати принца Жака і принцеси Габріелли перебуває у себе на батьківщині в Південній Африці, де проходить курс лікування після лор-інфекції. Але тепер з'явилася нова заява для преси.

Напередодні святкування 10-річного ювілею від дня весілля Альбера II і Шарлін палац випустив ще одну заяву. У ній говориться, що княгиня отримала деякі ускладнення після лор-інфекції та перенесла вже дві операції. Друга минула в середу, 23 червня.

княгиня Шарлін / Associated Press

"Принцеса Монако Шарлін одужує після операції в Південній Африці, і їй довелося ухвалити важке рішення не повертатися до Монако на 10-ту річницю свого весілля", — йдеться в заяві, пише People.

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Шарлін також вийшла на зв'язок в своєму Instagram і опублікувала відео, приурочене до річниці весілля. Під роликом княгиня написала:

"Цього року я вперше не буду з чоловіком на річницю нашого весілля в липні, що є важко і сумно для мене. Однак у нас з Альбером не було іншого вибору, крім як слідувати інструкціям медичної бригади, навіть як би це було надзвичайно складно. Він надав мені неймовірну підтримку ", — сказала Шарлін.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми / Associated Press

За даними палацу, княгиня, що перенесла другу операцію в середу, залишиться в Південній Африці на невизначений термін, оскільки їй ще належить пройти додаткові процедури. Відомо, що минулого місяця князь разом з дітьми прилітав до ПАР, щоб побачитися з Шарлін. Фотографії були опубліковані в Instagram Шарлін. Можливо, сімейство вирушить до Африки знову, щоб відвідати і підтримати княгиню.

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Весілля Шарлін і князя Альбера II (7 фото)

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