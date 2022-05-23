Нове "фото дня": в акаунті Єлизавети II згадали, як монархиня святкувала діамантовий ювілей

Нове "фото дня": в акаунті Єлизавети II згадали, як монархиня святкувала діамантовий ювілей

Платиновий ювілей королеви Єлизавети II святкуватимуть вже незабаром. А в королівському обліковому записі продовжують публікувати знімки Її Величності, приурочені до свята.

Публікувати обіцяють знімки кожного дня і аж до самого 2 червня — дня, коли починаються довгі вихідні у британців, і коли стартують масштабні заходи на честь платинового ювілею правління монархині.

"2012: королева махає натовпу під час театралізованої вистави на честь Діамантового ювілею на Темзі.

670 човнів взяли участь у параді на припливі Темзи, що зробило його найбільшим парадом човнів в історії.

2012 року Венера пройшла перед Сонцем, рідкісна астрономічна подія, яка не повториться до 2117 року", – йдеться у підписі під новим "фото дня" королеви Єлизавети II.

Раніше ми публікували знімок Її Величності за 2011 рік. Тоді королева відвідувала Триніті-коледж у Дубліні.

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