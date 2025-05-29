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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Нове одкровення герцогині: Меган Маркл розповіла, як вибирала імена своїм дітям

Меган Маркл знову говорить у своєму подкасті про материнство.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Герцогиня Сассекська повернулася з останнім епізодом свого подкасту «Сповідь жінки-засновниці», в якому вона бере інтерв’ю у ділових жінок про їхній шлях до успіху.

В останньому випуску свого подкасту вона поговорила із засновницею SPANX Сарою Блейклі та розповіла не лише про своє починання у бізнесі, а й про материнство.

В епізоді Меган зазначила, що процес вибору назви для своєї компанії видався їй дуже схожим на вибір імен для своїх дітей.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

«Це нічим не відрізняється», — говорить вона в розмові своїй гості. «Я скажу це кожній жінці у світі та кожній людині у світі, яка збирається народити дитину: якщо у вас є ідея про те, як ви назвете цю дитину, тримайте її так близько до серця, поки ця дитина не народиться і їй не дадуть ім’я. Не питайте будь-якої думки», — сказала Меган.

«Звичайно, все трохи по-іншому, коли ви називаєте дитину на честь її бабусі, але вона, як не дивно, королева Сполученого Королівства», — додала герцогиня.

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет, фото: кадр з фільму Netflix

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет, фото: кадр з фільму Netflix

Під час народження Лілібет у червні 2021 року Гаррі та Меган підтвердили, що вони отримали схвалення покійної королеви, перш ніж зупинитися на імені, але багато наближених до королівської родини не погодилися з цим. Проте представник герцога та герцогині Сассекських на той час підтвердив, що «герцог переговорив зі своєю сім’єю перед оголошенням — фактично його бабуся була першим членом сім’ї, якому він зателефонував».

«Під час цієї розмови він поділився з ними надією назвати свою дочку Лілібет на її честь. Якби вона не підтримала, вони не використовували б це ім’я», пише Hello!.

Нагадаємо, Меган і Гаррі виховують двох дітей — сина Арчі, якому нещодавно виповнилося шість років і дочку Лілібет, якій виповниться чотири роки 4 червня.

Меган із сином Арчі / © Getty Images

Меган із сином Арчі / © Getty Images

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