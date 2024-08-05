Нове одкровення герцогині: Меган Маркл розповіла про свої думки про самогубство

Принц Гаррі та Меган дали інтерв'ю "CBS Sunday Morning", щоб обговорити нову програму The Parents Network, яка допомагає сім'ям з дітьми, що постраждали від травм, пов'язаних із соціальними мережами.

Герцог та герцогиня Сассекські зустрілися з Джейн Полі для нового інтерв'ю, яке вийшло в ефір на CBS Sunday Morning 4 серпня, у 43-й день народження Меган Маркл.

Під час бесіди обговорювали нову програму під назвою The Parents Network через фонд Сассекських Archewell Foundation для підтримки батьків, чиї діти постраждали від соціальних мереж. Після дворічної пілотної програми ініціатива тепер доступна для батьків у США, Великій Британії та Канаді, пише People.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Під час інтерв'ю Полі запитала Меган про її рішення відкрито розповісти про свої думки про самогубство, про які герцогиня вперше публічно розповіла у березні 2021 року у розмові з Опрою Вінфрі.

Меган розповідала про цькування та образи, з якими вона стикалася в соціальних мережах та в Інтернеті, і тепер сказала Полі, що вона усвідомлює зв'язок між своїм досвідом та досвідом дітей, які постраждали від згубних ситуацій, з якими вони стикаються в Інтернеті.

Duke і Duchess of Sussex's Archewell Foundation є оголошування Parents Network для підтримки parents of children affected by online bullying. Jane Pauley розмовляє з Принцом Harry і Meghan Markle і до помічників у foundation's pilot program. https://t.co/ah9e8kMkWO pic.twitter.com/rZpmvGa7le — CBS Sunday Morning (@CBSSunday) August 4, 2024

"Коли ви пройшли через будь-який ступінь болю або травми, я вважаю, що частина нашого шляху зцілення — і, звичайно, частина мого — полягає в тому, щоб бути справді відкритими в цьому, — сказала Меган. — Я дійсно поверхово вивчила свій досвід, але я думаю, що я ніколи не хотіла б, щоб хтось інший відчував себе так само, і я ніколи не хотіла б, щоб хтось інший будував такі плани, і я ніколи не хотіла б, щоб комусь іншому не вірили. Якщо моє одкровення про те, що я здолала, врятує когось, це того варте. Я прийму удар за це”.

Також в інтерв'ю Гаррі та Меган розповіли, що хочуть захистити і двох своїх дітей, 5-річного принца Арчі та 3-річну принцесу Лілібет від шкідливого онлайн-контенту.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Батьківська мережа та її кампанія "Жодна дитина не втрачена в соціальних мережах" тісно пов'язані з поточною роботою герцога та герцогині Сассекських через їхню некомерційну організацію зі створення мережі підтримки батьків, які переживають горе, або дітей, які страждають на психічні розлади, що виникли через вплив шкідливого онлайн-контенту.

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