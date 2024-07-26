Нове одкровення: принц Гаррі назвав справжню причину, чому не може привезти дітей до Британії

39-річний герцог Сассекський розповів у новому інтерв'ю для документального фільму ITV "Таблоїди на суді", чому не може дозволити собі привезти дружину Меган Маркл та двох дітей – сина принца Арчі та дочку принцесу Лілібет до Великої Британії, але дуже хотів би мати можливість це зробити.

Принц розповів, що почувався змушеним відмовитися від своєї королівської ролі та залишити Велику Британію, посилаючись на проблеми безпеки для своєї сім'ї. Незабаром після того, як пара оголосила про своє рішення відмовитися від своїх ролей старших членів сім'ї 2020 року, Виконавчий комітет із захисту королівських осіб та громадських діячів (RAVEC) позбавив їх автоматичного права на охорону з боку поліції Великої Британії. Хоча герцог Сассекський запропонував покрити витрати на охорону, його пропозиція була відхилена, і на початку цього року суддя Високого суду Пітер Лейн підтримав рішення про зниження рівня його безпеки, повідомляє People. Принц Гаррі все ще планує оскаржити це рішення, оскільки хоче, щоб його сім'я мала можливість приїжджати до Британії та була захищена.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

У заяві, зробленій на той час у Високому суді Лондона, принц Гаррі сказав, що йому потрібна безпека від поліції для його двох дітей — принца Арчі та принцеси Лілібет, щоб "почуватися як вдома" в рідній країні.

"Велика Британія — мій дім. Велика Британія посідає центральне місце у спадщині моїх дітей і є місцем, де я хочу, щоб вони почувалися як вдома, як і там, де вони зараз живуть у Сполучених Штатах. Цього не може статися, якщо немає можливості забезпечити їхню безпеку на території цієї країни. Я не можу наражати свою дружину на таку небезпеку, і, з огляду на мій життєвий досвід, я не хочу наражати себе на невиправданий ризик", — додав він.

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет, фото з документального серіалу "Гаррі та Меган" на Netflix

Від моменту переїзду до США Гаррі повертався на батьківщину неодноразово, зокрема на коронацію його батька Чарльза у травні 2023 року, а його дружина герцогиня Сассекська поверталася до Великої Британії лише кілька разів. Її останній візит відбувся у вересні 2022 року під час похорону королеви Єлизавети II. Їхні двоє дітей востаннє були у Великій Британії у червні 2022 року, коли Гаррі та Меган відвідали заходи, присвячені Платиновому ювілею правління королеви Єлизавети II.

Меган і Гаррі та їхня однорічна дочка Лілі

Сім'я відсвяткувала перший день народження Лілі на задньому дворі котеджу Фрогмор, з якого минулого року їх попросили виїхати.

Frogmore Cottage / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, чому Фрогмор, котедж, де жили Гаррі і Меган, тепер порожніє.

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