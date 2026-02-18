Нові докази проти Ендрю: стало відомо, чи спав експринц насправді з Вірджинією Джуффре

Вірджинія Джуффре та експринц Ендрю / © Associated Press

Реклама

Електронний лист, виявлений у сенсаційних матеріалах справи Джеффрі Епштейна, мабуть, підтверджує, що брат короля Чарльза — Ендрю Маунтбаттен-Віндзор — справді мав «сексуальні стосунки за взаємною згодою» зі своєю обвинувачкою Вірджинією Джуффре, з якою він (за його ж словами) ніколи не зустрічався.

Вірджинія Джуффре була однією з найвідоміших обвинувачок Ендрю та Епштейна за скоєні ними сексуальні злочини, а також активісткою, яка захищає жертв торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Вірджинія Джуффре / © Getty Images

2015 року вона подала позов про наклеп проти Епштейна, заявивши, що він, разом із колишньою британською світською левицею та засудженою за сексуальні злочини Гіслейн Максвелл, займався торгівлею людьми, коли їй було лише 16 років 2000 року, пише express. Джуффре, яка наклала на себе руки у квітні минулого року, також стверджувала, що Епштейн тричі примушував її до сексу з колишнім герцогом Йоркським, коли їй було 17 років, — у Нью-Йорку, Лондоні та на Віргінських островах США.

Реклама

Ендрю неодноразово і категорично заперечував ці звинувачення, але 2022 року врегулював з нею судовий позов, не визнавши жодної відповідальності. Нещодавно з'ясувалося, що Ендрю позичив 12 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 16,5 мільйонів доларів) у своїх батьків — королеви Єлизавети II та принца Філіпа, щоб сплатити борг, але так і не повернув гроші.

2019 року Ендрю в інтерв'ю програмі BBC Newsnight заявив: «Я зовсім не пам'ятаю, щоб колись зустрічався з цією жінкою», коментуючи їхню знамениту фотографію, де вони зображені вдвох у будинку Гіслейн Максвелл у Лондоні.

Те саме фото Ендрю та Вірджинії / © Getty Images

На даний момент Ендрю ніяк не прокоментував останні сенсаційні матеріали у справі Епштейна. Нещодавно експринц переїхав до нового будинку, який йому, з чуток, не подобається. Ми показували, який він має вигляд.