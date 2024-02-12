Нові фото короля: Чарльза та Каміллу заскочили дорогою на службу

Короля Чарльза та його дружину Каміллу в неділю сфотографували у Сандрінгемі.

Монарх усамітнився там за порадою лікарів, оскільки приймає лікування від раку та мінімізував контакти з людьми.

У неділю Його Величність разом із дружиною королевою Каміллою відвідали службу у церкві Святої Марії Магдалини.

Король Чарльз і королева Камілла у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Чарльз був у бежевому пальті та сірих штанях, з парасолькою-тростиною в руках і взутий у руді замшеві туфлі. Він махав рукою людям, які прийшли до церкви привітати його. Камілла була в білому пальті від Fiona Clare, високих чорних чоботях від Russell & Bromley та із зеленою сумкою DeMellier. На голові у королеви був чорний капелюх з хутряним оздобленням.

У суботу король зробив чергову заяву, в якій подякував людям за підтримку.

Король Чарльз і королева Камілла у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

"Я хотів би висловити найщирішу подяку за безліч повідомлень підтримки та добрих побажань, які я отримав в останні дні. Як знають усі, хто постраждав від раку, такі добрі думки є найбільшою втіхою та підбадьоренням", — йдеться у заяві Букінгемського палацу.

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