Нові сусіди експринца Ендрю в Сандрінгемі незадоволені його переїздом: в чому причина

Місцеві жителі Сандрінгема шоковані тим, що з ними по сусідству тепер живе колишній принц Ендрю і кажуть, що його життя, як і раніше, виглядає розкішним.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Експринц Ендрю

Експринц Ендрю / © Associated Press

Жителі району Сандрігем обговорюють приїзд Ендрю Маунтбаттена-Віндзора до маєтку в Норфолку після того, як він залишив свій просторий 30-кімнатний маєток Ройал Лодж у Віндзорі. Опальний колишній герцог Йоркський переїхав до значно меншого за розміром котеджу Вуд Фарм, чекаючи на завершення робіт за своєю постійною адресою — фермі Марш — приватним маєтком короля Чарльза III.

Місцеві жителі незадоволені таким сусідством і вважають, що Ендрю все одно «повертається до розкоші», і хоче, щоб його «обслуговували з ніг до голови».

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Власник місцевого пабу також розповів журналу Hello!, що мешканці обурені його потенційною поведінкою. Нагадаємо, Ендрю неодноразово і категорично заперечував усі звинувачення на свою адресу та будь-які правопорушення, пов'язані із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Інший мешканець згадав про значну присутність преси, сказавши: «Мешканцям села це не подобається. Це тихе село».

Сам колишній принц, кажуть, наближені до нього джерела, перебуває в депресивному стані, його засмучує переїзд до маленького маєтку і той факт, що він не зміг перевезти туди своїх плюшевих ведмедів.

Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон, яка також виїхала з Великої Британії / © Associated Press

Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон, яка також виїхала з Великої Британії / © Associated Press

