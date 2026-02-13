Експринц Ендрю / © Associated Press

Жителі району Сандрігем обговорюють приїзд Ендрю Маунтбаттена-Віндзора до маєтку в Норфолку після того, як він залишив свій просторий 30-кімнатний маєток Ройал Лодж у Віндзорі. Опальний колишній герцог Йоркський переїхав до значно меншого за розміром котеджу Вуд Фарм, чекаючи на завершення робіт за своєю постійною адресою — фермі Марш — приватним маєтком короля Чарльза III.

Місцеві жителі незадоволені таким сусідством і вважають, що Ендрю все одно «повертається до розкоші», і хоче, щоб його «обслуговували з ніг до голови».

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Власник місцевого пабу також розповів журналу Hello!, що мешканці обурені його потенційною поведінкою. Нагадаємо, Ендрю неодноразово і категорично заперечував усі звинувачення на свою адресу та будь-які правопорушення, пов'язані із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Інший мешканець згадав про значну присутність преси, сказавши: «Мешканцям села це не подобається. Це тихе село».

Сам колишній принц, кажуть, наближені до нього джерела, перебуває в депресивному стані, його засмучує переїзд до маленького маєтку і той факт, що він не зміг перевезти туди своїх плюшевих ведмедів.