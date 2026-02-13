- Дата публікації
Нові сусіди експринца Ендрю в Сандрінгемі незадоволені його переїздом: в чому причина
Місцеві жителі Сандрінгема шоковані тим, що з ними по сусідству тепер живе колишній принц Ендрю і кажуть, що його життя, як і раніше, виглядає розкішним.
Жителі району Сандрігем обговорюють приїзд Ендрю Маунтбаттена-Віндзора до маєтку в Норфолку після того, як він залишив свій просторий 30-кімнатний маєток Ройал Лодж у Віндзорі. Опальний колишній герцог Йоркський переїхав до значно меншого за розміром котеджу Вуд Фарм, чекаючи на завершення робіт за своєю постійною адресою — фермі Марш — приватним маєтком короля Чарльза III.
Місцеві жителі незадоволені таким сусідством і вважають, що Ендрю все одно «повертається до розкоші», і хоче, щоб його «обслуговували з ніг до голови».
Власник місцевого пабу також розповів журналу Hello!, що мешканці обурені його потенційною поведінкою. Нагадаємо, Ендрю неодноразово і категорично заперечував усі звинувачення на свою адресу та будь-які правопорушення, пов'язані із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.
Інший мешканець згадав про значну присутність преси, сказавши: «Мешканцям села це не подобається. Це тихе село».
Сам колишній принц, кажуть, наближені до нього джерела, перебуває в депресивному стані, його засмучує переїзд до маленького маєтку і той факт, що він не зміг перевезти туди своїх плюшевих ведмедів.