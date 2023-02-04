Нові вікна, стеля, опалення та вітальня: на Київщині волонтери відновили понівечений війною будинок 

Волонтерський проєкт про безкоштовне відновлення пошкодженого війною житла мешканців Київщини, що пережили окупацію, в самому розпалі.

Зокрема, завдяки спільним зусиллям громадської організації "Медіаоборона" та забудовника Володимира Хоменка була кардинально відновлена домівка одиноких пенсіонерів Ніни й Василя Сахандів із Нового Залісся, що в Бучанському районі. Майже рік тому окупанти завдали прицільного вогню по їхній оселі, залишивши від неї лише стіни. Але зараз літня пара змогла нарешті повернутися до власного відремонтованого дому.

"Той час страшно згадувати. Дверей не було, жодного вцілілого вікна. Стіни понівечені були, опалення знищене. А зараз, завдяки будівельникам і всім небайдужим людям, у нас нові вікна, стеля, обої, опалення та навіть велика вітальня", – розповіла власниця будинку, демонструючи свій відновлений дім.

Перед командою будівельників постало непросте завдання – щоб повернути життя до понівеченого дому, довелося повністю оновити дах, укріпити потрощені стіни та провести ремонт всередині – і все це у стислі терміни. Якщо б не волонтери, цей будинок не пережив би зиму. Держава досі не запровадила алгоритму, як відбудовувати зруйновані оселі.

"Немає ані методики обліку збитків людей, ані можливості експертів встановити розмір збитків, ані можливості якось правильно їх зафіксувати. Тому ми вважаємо, що держава залишила людей наодинці із проблемами", –пояснює Олександр Дубінський, засновник проєкту волонтерської організації "Медіаоборона", що розпочала свою роботу на початку війни.

Щойно російських окупантів було вичищено з Київщини, волонтери проєкту почали доправляти до звільнених міст необхідну гуманітарну допомогу. Саме тоді стало зрозуміло, що людям потрібна й допомога з будматеріалами та робочою силою.

Згодом "Медіаоборона" об’єднала свої зусилля з командою забудовника із Вінницької області – Володимира Хоменка. В такий спосіб було відремонтовано кілька будинків у Київській області, власники яких не мали змоги самотужки відновити свої оселі.

Про результат спільної роботи будівельників і волонтерів дивіться в сюжеті.