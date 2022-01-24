Новини про здоров'я княгині Шарлін: палац озвучив, скільки ще дружина князя Альбера II не з'явиться на публіці

Новини про здоров'я княгині Шарлін: палац озвучив, скільки ще дружина князя Альбера II не з'явиться на публіці

Князь Альбер II продовжує виконувати свої королівські обов'язки без дружини княгині Шарлін.

Відомо, що цього тижня князь Монако відвідав презентацію зимових Олімпійських ігор 2022 року. 63-річний Альбер відвідав яхт-клуб Монако, де зібралися спортсмени, тренери та організатори, які готуються до від'їзду до Китаю на змагання.

Також палац Монако оголосив, що дружина князя Альбера II – княгиня Шарлін – має ще кілька місяців реабілітації до повного одужання. Чи варто сказати, що у князівстві досі не озвучили причини відсутності Шарлін, від чого саме лікується княгиня? Холять чутки, що принцеса просто пішла від чоловіка і живе окремо.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

Втім, про це поки що ніхто не дізнається навіть, якщо це і правда. Палац повідомив, що князь Альбер разом із дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою – під час різдвяних канікул відвідували Шарлін, Альбер у своїй заяві просив поважати приватне життя сім'ї, поки принцеса одужує.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

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