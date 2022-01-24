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Новини про здоров'я княгині Шарлін: палац озвучив, скільки ще дружина князя Альбера II не з'явиться на публіці

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Новини про здоров'я княгині Шарлін: палац озвучив, скільки ще дружина князя Альбера II не з'явиться на публіці

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Getty Images

Князь Альбер II продовжує виконувати свої королівські обов'язки без дружини княгині Шарлін.

Відомо, що цього тижня князь Монако відвідав презентацію зимових Олімпійських ігор 2022 року. 63-річний Альбер відвідав яхт-клуб Монако, де зібралися спортсмени, тренери та організатори, які готуються до від'їзду до Китаю на змагання.

Також палац Монако оголосив, що дружина князя Альбера II – княгиня Шарлін – має ще кілька місяців реабілітації до повного одужання. Чи варто сказати, що у князівстві досі не озвучили причини відсутності Шарлін, від чого саме лікується княгиня? Холять чутки, що принцеса просто пішла від чоловіка і живе окремо.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

Втім, про це поки що ніхто не дізнається навіть, якщо це і правда. Палац повідомив, що князь Альбер разом із дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою – під час різдвяних канікул відвідували Шарлін, Альбер у своїй заяві просив поважати приватне життя сім'ї, поки принцеса одужує.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

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