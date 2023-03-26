Новинка у гардеробі: королева Летиція у яскраво-червоному костюмі прийшла на аудієнцію

Її Величність головувала на двох аудієнціях. Дружина короля Філіпа VI прибула на захід у червоному штанному костюмі з колекції осінь 2019 від її улюбленого дизайнера Carolina Herrera – це новинка в королівському гардеробі, доповнивши його білим топом у білизняному стилі та туфлями-човниками з лакованої шкіри красивого лілового відтінку на стійких підборах від Patrizia Pepe.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Красивий і діловий лук Летиції чудово поєднувався з сережками від Gold&Roses, волосся вона розпустила і зробила гарне укладання та макіяж у теплих відтінках на обличчі. На пальці у королеви виблискувала її улюблена каблучка Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно в нашому матеріалі ми згадували про те, в яких тіарах виходили заміж королівські наречені. Була серед них і королева Летиція.

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