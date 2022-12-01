Новинка у гардеробі: принцеса Кейт у сукні Burberry відвідала з Вільямом мерію Бостона

Принц і принцеса Уельські вчора прилетіли до США, де проведуть три дні до п'ятниці, а 2 грудня відбудеться церемонія вручення премії Earthshot Prize.

Спускаючись трапом літака, принцеса Кейт продемонструвала свій перший образ. Вона була одягнена в костюм Alexander McQueen і сережки принцеси Діани.

Кейт та Вільям у США / Фото: Getty Images

На першому офіційному заході поїздки королівське подружжя з'явилося в мерії Бостона разом із мером Мішель Ву. Там принц Вільям виступив з невеликою промовою, в якій сказав натовпу, що зібрався біля будівлі мерії Бостона: "Дякуємо меру Ву і всім витривалим бостонцям, які витримали дощ! Є дві причини, з яких Бостон був очевидним вибором для проведення премії Earthshot Prize на другому році її існування. Шістдесят років тому президент Джон Ф. Кеннеді у своїй промові (ред., 12 вересня 1962 року президент виступив перед студентами університету Райса, в Г'юстоні, де розповів про програму Аполлон і про майбутній політ людини на Місяць) кинув виклик американським інноваціям та винахідливості. Ми вибираємо політ на Місяць, – сказав він, – не тому, що це легко, а тому, що це складно”.

Саме ця промова Moonshot надихнула мене на створення премії Earthshot з метою зробити те саме для боротьби зі зміною клімату, що президент Кеннеді зробив для космічних перегонів. І де краще провести церемонію нагородження цього року, ніж у рідному місті президента Кеннеді, у партнерстві з його дочкою та Фондом, який продовжує його спадщину", — сказав принц Уельський, пише People.

Boston, what a welcome!



Прозираючи до нашого часу в місті, заняття в inspiration communities і showcasing наш 15 fantastic #EarthshotBoston2022 finalists до the world. pic.twitter.com/YlfBP5mZxe — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 30, 2022

"Бостон також був очевидним вибором, тому що ваші університети, дослідні центри та яскрава стартап-сцена роблять вас світовим лідером у галузі науки, інновацій та безмежних амбіцій. Як і президент Кеннеді, Кетрін і я твердо віримо, що всі ми здатні досягти великих цілей, і що люди здатні керувати, вводити нововведення та вирішувати проблеми", — додав він. Понад 1000 людей, які зібралися, щоб побачити пару, коли вони вийшли на сцену, оплодували їм.

Кейт та Вільям у США / Фото: Getty Images

Цього разу на публіці Кетрін з'явилася у сукні від Burberry, зшитій на замовлення, поверх якої одягла нове пальто від Alexander McQueen, підібрала до образу сумку-портфель від Mulberry та сережки Shyla із перлинною підвіскою. Взута була в замшеві смарагдові туфлі.

Кейт та Вільям у США / Фото: Getty Images

У принцеси Уельської був більш насичений, ніж зазвичай макіяж, вона зробила акцент і на очах, і на губах, а також нанесла рум'яна. Волосся розпустила і уклала легкими хвилями.

Кейт у США / Фото: Getty Images

Після цього заходу королівська пара вирушила на баскетбол.

Читайте також: