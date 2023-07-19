Новинка в гардеробі: королева Камілла з'явилася на прийомі у гарній сукні улюбленого кольору

Вшановували на заході творчість Вільяма Шекспіра, а прийом провели з нагоди 400-річчя від дня публікації першої збірки п'єс Шекспіра.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

76-річна королева Камілла з'явилася на заході у синій шовковій сукні з дрібними крапками та рюшами на грудях та оборками на рукавах від Фіони Клер. Королівський образ доповнювало ідеальне укладання, свіжий манікюр, вітнажний браслет на зап'ясті від Van Cleef & Arpels із 18-каратного жовтого золота та агату.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Не секрет, що синій колір – один із улюблених у Камілли, шанувальники навіть назвали його "королівським синім". А ми зібрали для вас виходи Камілли у таких луках.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз з'явився на прийомі у синьому костюмі, білій сорочці та з курно-рожевою краваткою. Королівська пара люб'язно спілкувалася із гостями.

Читайте також: