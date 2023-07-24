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Новинка в гардеробі: королева Камілла знову "вигуляла" улюблене пальто

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Новинка в гардеробі: королева Камілла знову "вигуляла" улюблене пальто

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла відвідала сьогодні заповідник Redwings Horse Sanctuary у будинку Анни С'юелл у Грейт-Ярмуті.

Будинок є підтвердженим місцем народження Анни С'юелл, авторки книжки "Чорна красуня". Королева приїхала, щоб переглянути пам'ятку, а також дізнатися більше про благодійну організацію із захисту тварин.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Сьогодні прохолодна погода, тому Камілла одягла синю сукню-сорочку з коміром і рукавами три чверті від Fiona Clare і зверху накинула своє нове синє пальто-накидку.

В руках Її Величність несла невелику бежеву плетену сумку на коротких ручках від Bottega Veneta, вартістю 2849 доларів. У Камілли було її стильне укладання і легкий денний макіяж на обличчі, на зап'ястях традиційно виблискувало кілька браслетів та годинник на чорному шкіряному ремінці і вона була в перлинних сережках кліпсах.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Минулого тижня Камілла разом із королем Чарльзом III відвідували Уельс. Там ми вперше і побачили на королеві це синє пальто-накидку, до речі, виконане воно в її улюбленому кольорі, який шанувальники охрестили "королівським синім".

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Дата публікації
Перегляди
200
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