Новинки осені: виходи принцеси Кейт у штанних костюмах

Останнім часом дружина принца Вільяма часто з'являється на публіці саме у костюмах. Виявляється, це не просто її особистий вибір чи данина моді. Тому є причина.

На думку експертки моди Міранди Голдер, причина криється ,найімовірніше, в тому, що Кетрін тепер має новий статус.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

"Нова колекція костюмів принцеси Кейт може свідчити про зміну її ролі у королівській родині", - каже експертка у коментарі express. Раніше минулого тижня Кейт відвідала некомерційну благодійну організацію надання допомоги молоді Streets of Growth. Того дня на ній був приталений жакет, білий топ під ним та штани-кльош від Roland Mouret. Костюм принцеса поєднувала з бежевими туфлями від Gianvito Rossi.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На авіабазу Королівського військово-морського флоту Йовілтон Кетрін приїжджала у чорному двобортному жакеті від Holland Cooper та штанах-сопілках, костюм принцеса доповнила замшевими туфлями Gianvito Rossi на стійких підборах та сережках Kiki McDonough.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

А ще раніше принцеса відвідувала в'язницю HMP High Down у Сурреї, де продемонструвала елегантний лук у темно-синьому штанному костюмі від Alexander McQueen, під який одягла молочно-білий топ і взула туфлі із замші від Gianvito Rossi на підборах.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Модні костюми Кейт розкішні, вишукані та підкреслюють її чудову фігуру.

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