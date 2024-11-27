Новий будинок Меган і Гаррі: стало відомо, чи планує родина переїзд зі США

Кілька місяців тому стало відомо, що принц Гаррі та його дружина Меган придбали новий будинок у Португалії.

Вважалося, що подружжя Сассекських планує переїзд туди в тому разі, якщо принц Гаррі не отримає подовження своєї візи в США. Проблеми з візою можуть бути пов'язані з тим, що новим президентом США став Дональд Трамп, який уже казав, що може вжити заходів для депортації принца Гаррі.

Тепер, за даними express.co.uk, повідомляється, що вілла в Португалії ще не добудована, її вартість становила понад чотири мільйони доларів, і Сассекські планують використовувати її як місце для відпочинку.

Розташований будинок за годину їзди на південь від Лісабона на західному узбережжі Португалії, між Компортом та Мелідесом, який став популярним місцем відпочинку для багатіїв завдяки тому, що там немає розвиненого туризму.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

"Вілла в Португалії — це більше інвестиція, ніж будь-що інше, і будівництво ще навіть не завершено. Вона не була куплена як новий будинок, а скоріше як місце відпочинку і те, у що вони можуть вкласти свої гроші, щоб захистити свої активи ", — розповів інсайдер.

До рішення про купівлю нерухомості пару підштовхнули принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк, які також володіють будинком у Мелідесі та проводять у сонячній країні багато часу.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

До того ж близькість до Великої Британії дозволить принцу Гаррі частіше відвідувати рідну країну.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Меган Маркл хотіла отримати від королівської родини, але не змогла цього досягти.

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