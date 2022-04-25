Новий день королівського туру: подружжя Вессекських на заходах у Сент-Люсії

Новий день королівського туру: подружжя Вессекських на заходах у Сент-Люсії

У графа та графині Вессекських продовжується тур на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Принц Едвард та графиня Софі провели третій день свого карибського туру в Сент-Люсії, присвяченого платиновому ювілею королеви, де вони відвідали службу в англіканській церкві Святої Трійці. Знімки були опубліковані у вітттері монархині.

⛪️ The Earl and Countess of Wessex spent the third day of their Caribbean Tour in St Lucia where they attended a Service at Holy Trinity Anglican Church to mark The Queen's #PlatinumJubilee. pic.twitter.com/PnjP60bm6a — The Royal Family (@RoyalFamily) April 24, 2022

Також пара відвідала Морн Форчун — пагорб і житловий район, розташований на південь від Кастрі, Сент-Люсія. Це історичне місце, де розташовані могили двох нобелівських лауреатів Сент-Люсії: сера Артура Льюїса та сера Дерека Волкотта.

Вони останнім часом відвідали Morne Fortune, історичний сайт і місцевість варварів Сен-Люсія з двох Nobel Laureates: Sir Arthur Lewis and Sir Derek Walcott. pic.twitter.com/ireI0uDUll — The Royal Family (@RoyalFamily) April 24, 2022

Софі Весекська мала чудовий вигляд у світлій сукні у великий горох. Відомо, що тур продовжиться протягом цього тижня, відвідають Софі та Едвард Антігуа та Барбуду, Сент-Люсію, Сент-Вінсент та Гренадини.

Графиня Софі та принц Едвард / Getty Images

Нагадаємо, вчора ми вам показували, як пара прибула до Сент-Люсії і як їх вітали під час прийому в Будинку урядів.

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