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Новий день королівського туру: подружжя Вессекських на заходах у Сент-Люсії

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Новий день королівського туру: подружжя Вессекських на заходах у Сент-Люсії

Графиня Софі та принц Едвард / Getty Images

У графа та графині Вессекських продовжується тур на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Принц Едвард та графиня Софі провели третій день свого карибського туру в Сент-Люсії, присвяченого платиновому ювілею королеви, де вони відвідали службу в англіканській церкві Святої Трійці. Знімки були опубліковані у вітттері монархині.

Також пара відвідала Морн Форчун — пагорб і житловий район, розташований на південь від Кастрі, Сент-Люсія. Це історичне місце, де розташовані могили двох нобелівських лауреатів Сент-Люсії: сера Артура Льюїса та сера Дерека Волкотта.

Софі Весекська мала чудовий вигляд у світлій сукні у великий горох. Відомо, що тур продовжиться протягом цього тижня, відвідають Софі та Едвард Антігуа та Барбуду, Сент-Люсію, Сент-Вінсент та Гренадини.

Графиня Софі та принц Едвард / © Getty Images
Графиня Софі та принц Едвард / Getty Images

Нагадаємо, вчора ми вам показували, як пара прибула до Сент-Люсії і як їх вітали під час прийому в Будинку урядів.

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